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Германия обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Германия со счетом 2:0 обыграла Венгрию в матче группового этапа Евро-2024

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IMAGO/Hasan Bratic/IMAGO/TSG 1899 Hoffenheim

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Сборная Германии имеет в своем активе в группе A 6 очков. У Венгрии 0 баллов. У Швейцарии 3 балла, у Шотландии — 0. Швейцария и Шотландия сыграют в очном поединке 19 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финале.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее хорваты на последней минуте упустили победу над Албанией в матче Евро.

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