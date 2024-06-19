Германия обыграла Венгрию в матче Евро-2024

Сборная Германии обыграла национальную команду Венгрии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.
Сборная Германии имеет в своем активе в группе A 6 очков. У Венгрии 0 баллов. У Швейцарии 3 балла, у Шотландии — 0. Швейцария и Шотландия сыграют в очном поединке 19 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финале.
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