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Боец UFC Павлович о поединке с Волковым: будет война

Российский боец UFC Павлович считает, что в поединке с Волковым будет война

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович заявил, что в его поединке с Александром Волковым будет война, передает Sport24.

«Будет война. Потому что мы довольно хорошо друг друга знаем. Когда у нас были спарринги, снимали видео, разбиралось все. Скажем так, мы готовы друг к другу очень хорошо», — сказал Павлович.

28 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что Волков проведет бой с еще одним российским бойцом — Сергеем Павловичем. Поединок должен состояться на турнире UFC Fight Night, который пройдет в Саудовской Аравии 22 июня. Поединок бойцов пройдет в супертяжелом весе и станет со-главным событием.

Волков провел в карьере 47 боев, одержав 37 побед. Десять поединков закончились поражением Александра. Павлович выходил в октагон 20 раз, одержав 18 побед при двух поражениях.

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