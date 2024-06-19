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Роналду назвали незаменимым для Португалии

Журналист Орлов заявил, что Криштиану Роналду незаменим для Португалии

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Rodrigo Antunes/Reuters

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что футболист Криштиану Роналду незаменим для сборной Португалии, передает «Чемпионат».

«Человек в прекрасной форме и сейчас незаменим для португальцев. На людей давят цифры: 39 лет. Ничего подобного, могут быть исключения», — сказал Орлов.

Встреча группового этапа между Португалией и Чехией завершилась со счетом 2:1 в пользу Португалии. Роналду вышел на поле в стартовом составе.

За Чехию счет в матче открыл Лукаш Провод, он отличился на 62-й минуте. Через семь минут футболист сборной Чехии Робин Гранач забил мяч в свои ворота. Уже в компенсированное время Шику Консейсау вывел Португалию вперед.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Роналду установил рекорд Евро-2024.

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