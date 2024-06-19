Российская пловчиха, бойкотирующая Олимпиаду, рассказала, будет ли болеть на Играх за россиян

Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала на YouTube-канале «Дисциплина», что будет болеть за россиян на Олимпиаде, несмотря на то, что решила бойкотировать поездку на Игры.

«Да. Я буду болеть за всех россиян, кто будет выступать на Олимпийских играх. Каждый сам решает, ехать ли ему. Я этот выбор уважаю», — сказала Чикунова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что МОК не будет перепроверять допущенных к ОИ-2024 россиян.