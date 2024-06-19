Хорваты на последней минуте упустили победу над Албанией в матче Евро

Сборная Хорватии сыграла вничью с Албанией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В первой половине встречи Казим Лячи вывел Албанию вперед. В составе Хорватии точным ударом отметился Андрей Крамарич, а албанец Клаус Гясула забил мяч в собственные ворота. Два гола залетели в ворота албанцев во втором тайме. На последней минуте поединка Клаус Гясула восстановил равновесие в счете.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

После двух туров Хорватия и Албания набрали по одному очку. По три очка у Италии и Испании. Свой очный поединок они проведут 20 июня. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее албанские фанаты вывесили политический баннер про Косово на матче с Хорватией.