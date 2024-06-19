Комментатора, призвавшего «шмар» держаться подальше от «представителя русов», отстранили от эфира

Комментатора Владимира Иваницкого, который назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов», отстранили от эфиров за слова о том, что «шмары должны держаться от Князькова подальше», передает Telegram-канал Baza.

Иваницкий рассказал, что отстранение стало для него неожиданностью, а сам он готовился к эфиру, который должен был провести в 18.00 по московскому времени.

«Я считаю «шмарой» женщину с низкой социальной ответственностью и нашему самбисту такая точно не нужна», — отметил Иваницкий.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Иваницкий попытался сосватать Князькова в эфире.