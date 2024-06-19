Чемпион мира по паравелоспорту оценил решение ФСБР по Олимпийским играм

Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов раскритиковал рекомендацию Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменам, которые получили приглашения на соревнования. Об этом спортсмен рассказал в беседе с RT.

«Ну что же, прошедшие все проверки международными организациями на соответствие «нейтралитету» и получившие статус AIN (athlete individual neutral) нейтральные спортсмены с паспортами РФ получили зеленый свет принять приглашение от тех, кто все эти годы занимался дискриминацией наших спортсменов и всего российского спорта!» — сказал Обыденнов.

По его мнению, такое решение приведет к тому, что Россию продолжат дискредитировать. Он подчеркнул, что российские спортсмены соглашаются с этим, если принимают приглашения.

15 июня президент ФСБР Михаил Мамиашвили назвал «посмешищем» список из десяти борцов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Париже. От России на Олимпиаду допущены борцы: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев сыграет на Олимпиаде в Париже.