Соболев появился в расположении «Спартака» на медосмотре

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев приехал на медосмотр вместе с командой. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил начальник медицинского штаба красно-белых Кирилл Козлов.

«Соболев присутствовал на медосмотре. Приехал подготовленный, все прошел, никаких отрицательных результатов», — заявил Козлов.

3 июня журналист Иван Карпов заявил, что петербургский «Зенит» проявляет интерес к Соболеву, отметив, что «Спартак» готов отдать форварда в другой российский клуб за €30 млн. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд на Евро-2024.