Глава Всемирного антидопингового агентства отказался от участия в заседании конгресса США

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Банька отказом ответил на приглашение американского конгресса для участия в заседании по теме изучения антидопинговых мер в преддверии летних Олимпийских игр 2024 в Париже. Об этом сообщает NBC.

О причинах данного решения чиновника не сообщается. На слушаниях будут присутствовать олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгард.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее украинская фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице из Грузии.