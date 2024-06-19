Загитова поблагодарила Люсю Чеботину за приглашение на премию «МУЗ-ТВ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором поблагодарила Люсю Чеботину за приглашение поучаствовать в музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

По ее словам, мероприятие прошло на высшем уровне и оставило у нее массу приятный впечатлений.

«Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная! Это было ярко и незабываемо!» — заявила Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Также она была капитаном одной из команд на Кубке Первого канала в 2024 году. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что Алина Загитова защитила дипломную работу.