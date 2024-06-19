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ИГИЛ* может устроить теракт на Евро-2024

Германия может подвергнуться террористической атаке ИГИЛ* во время Евро-2024

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В Германии по ходу чемпионата Европы 2024 года может состояться крупномасштабный теракт, подобный нападению на «Крокус Сити Холл» в 22 марта. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источника, Германия находится «под прицелом» некоторых джихадистских организаций, в частности «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим) и «ИГИЛ-К», известное как «Вилаят Хорасан» (запрещено в России и признано террористическим).

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил, что возможный сценарий террористического акта — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, что произошла в Москве.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении — Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, позднее — еще нескольких. Всех подозреваемых отправили в СИЗО. Всего по делу о теракте проходят 12 фигурантов.

Ранее Криштиану Роналду установил рекорд Евро-2024.

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