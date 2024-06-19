Макдэвид близок к тому, чтобы побить вечный рекорд НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид близок к повторению рекорда Уэйна Гретцки по количеству набранных очков за один розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает сайт рекордов НХЛ.

27-летний канадец, записавший на свой счет две шайбы и две результативные передачи в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 против «Флориды Пантерз», имеет в активе 42 очка в 23 матчах текущего плей-офф. Для того, чтобы повторить достижение Гретцки 1985 года, когда тот набрал 47 очков, Макдэвиду необходимо в оставшихся играх набрать еще пять баллов за результативность.

Встреча «Флориды» и «Эдмонтона» прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 956 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами, помимо Конора Макдэвида, отметились Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри. У проигравшей команды отличились Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский пропустил девять шайб в двух последних матчах финала Кубка Стэнли.