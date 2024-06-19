Бобровский пропустил 9 шайб в двух последних матчах финала Кубка Стэнли

Российский вратарь клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы в пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли — 2024.

35-летний воспитанник новокузнецкой школы хоккея в последних двух матчах решающей серии пропустил в общей сложности девять голов. В 22 матчах плей-офф нынешнего сезона Бобровский одержал 15 побед, отражая в среднем 90,6% бросков с коэффициентом надежности 2,35.

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 956 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Макдэвид, оформивший дубль, а также Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри. У проигравшей команды отличились Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что Конор Макдэвид переписал историю НХЛ.