«Флорида» Бобровского проиграла пятый матч финала Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 956 зрителей и завершилась победой канадской команды со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Конор Макдэвид, оформивший дубль, а также Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри. У проигравшей команды отличились Мэттью Ткачук, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков по собственным воротам.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня, стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Даллас Старз».

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