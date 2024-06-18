Стипиди: сборная России не слабее Шотландии

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался об отсутствии сборной России на Евро-2024, отметив, что россияне не слабее Шотландии или Хорватии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Или слабее сборных Венгрии и Польши? Я так не думаю. Это говорит о том, что у Российской премьер-лиги достаточно хороший уровень», — сказал Стипиди.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче в серии пенальти обыграла Англию.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-тренер московского «Динамо» обвинил Англию в нежелании играть с Сербией.