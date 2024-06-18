Украинская фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице из Грузии

На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле, украинская спортсменка Елена Кривицкая не пожала руку уроженке Владикавказа Майе Гучмазовой, выступающей за Грузию.

Схватка завершилась со счетом 15:9 в пользу украинки, но по правилам поединок считается оконченным только после рукопожатия.

«Почему им все можно», — сказала Гучмазова арбитру, использовав ненормативную лексику.

Похожий случай случился 27 июля 2023 года, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Харлан назвала условие, при котором россиян можно допускать до ОИ-2024.