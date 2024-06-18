Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская фехтовальщица отказалась пожать руку сопернице из Грузии

Украинская фехтовальщица Кривицкая не пожала руку грузинке Гучмазовой

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле, украинская спортсменка Елена Кривицкая не пожала руку уроженке Владикавказа Майе Гучмазовой, выступающей за Грузию.

Схватка завершилась со счетом 15:9 в пользу украинки, но по правилам поединок считается оконченным только после рукопожатия.

«Почему им все можно», — сказала Гучмазова арбитру, использовав ненормативную лексику.

Похожий случай случился 27 июля 2023 года, когда украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Харлан назвала условие, при котором россиян можно допускать до ОИ-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами