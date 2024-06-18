Сборная Армении по художественной гимнастике снялась с Игр БРИКС из-за азербайджанского судьи

Сборная Армении по художественной гимнастике снялась с Игр БРИКС из-за того, что соревнования судит арбитр из Азербайджана. Об этом РИА Новости рассказала армянская гимнастка Сильва Саргсян.

«Конечно, расстроилась, готовилась к этому старту и до последнего верила, что поеду», — сказала Саргсян.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. Однако в 2023 году FIG допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе с 2024 года.

Ранее участник Игр БРИКС заявил, что он хотел бы остаться в России.