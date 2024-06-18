Звезда сборной Сербии больше не сыграет на Евро из-за травмы

Представитель Сербской федерации футбола Милан Вукович заявил, что футболист Филип Костич больше не сыграет на Евро-2024 из-за травмы, которую он получил в матче первого тура группового этапа против Англии, передает Tuttosport.

«МРТ показала частичное повреждение внешней боковой связки. Костичу потребуется перерыв минимум на две недели. Он останется здесь еще на два дня и покинет тренировочный лагерь сборной», — сказал Вукович.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 3 очка. По одному очку набрали датчане и словенцы, сыгравшие вничью, Сербия замыкает квартет.

Ранее сербские ультрас устроили драку из-за албанского флага на Евро-2024.