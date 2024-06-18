Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда сборной Сербии больше не сыграет на Евро из-за травмы

Игрок сборной Сербии Костич больше не сыграет на Евро из-за травмы

close
100%
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Сербской федерации футбола Милан Вукович заявил, что футболист Филип Костич больше не сыграет на Евро-2024 из-за травмы, которую он получил в матче первого тура группового этапа против Англии, передает Tuttosport.

«МРТ показала частичное повреждение внешней боковой связки. Костичу потребуется перерыв минимум на две недели. Он останется здесь еще на два дня и покинет тренировочный лагерь сборной», — сказал Вукович.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C Англия занимает первое место, набрав 3 очка. По одному очку набрали датчане и словенцы, сыгравшие вничью, Сербия замыкает квартет.

Ранее сербские ультрас устроили драку из-за албанского флага на Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами