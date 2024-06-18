Российский хоккеист три дня «разгребал» поздравления с победой в Кубке Гагарина

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, что три дня не мог прочитать до конца все поздравления с победой в Кубке Гагарина — 2024. Слова Канцерова приводит Legalbet.

«Я открыл Telegram, а там очень много сообщений. Сколько? Я три дня разгребал. Но так у всех ребят было. Самыми первыми как раз партнеры по команде поздравляли друг друга. Было очень приятно и круто, когда тренеры поздравляли», — сказал Канцеров.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Это третья победа магнитогорской команды в Кубке Гагарина. Ранее клуб побеждал также в 2014 и в 2016 году.



В регулярном чемпионате этого сезона Канцеров сыграл в 53 матчах и набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.

В плей-офф 19-летний нападающий провел 23 матча и набрал 13 очков — четыре гола и девять результативных передач.

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