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Олимпийская чемпионка о словах Кварацхелии: неблагодарный человек

Олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала Хвичу неблагодарным за слова о России

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Gregorio Borgia/AP

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова раскритиковала футболиста сборной Грузии Хвичу Кварацхелию за то, что он назвал базу московского «Локомотива» ужасным местом, передает «Матч ТВ».

«Конечно, это плевок. Неблагодарный человек. Понятно, что он подстраивается под этих людей в Европе, которые называют нас плохими и гадкими. А что же он тогда Грузию бросил и приехал сюда?» — сказала Ишмуратова.

Кварацхелия перешел в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах аренды. Также в 2019 году он перешел в казанский «Рубин», за который отыграл три года.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

Ранее Хвича заявил, что в Москве был одинок.

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