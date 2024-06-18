Чемпионат Европы без России назвали очень слабым

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович заявил, что на чемпионате Европы — 2024 не хватает сборной России. Его слова приводит Sport24.

«Смотрел матчи и не увидел ни одного качественного. Там не было нормального футбола. Конечно, никто не знает, вышла бы сегодняшняя сборная России из группы на этом Евро, но пока без российской команды этот чемпионат смотрится очень слабым. Качественного футбола я так и не увидел», — сказал Божович.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее Татьяна Тарасова отказалась говорить о чемпионате Европы.