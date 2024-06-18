Мбаппе пропустит матчи группового этапа Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в двух оставшихся матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024 после перелома носа, который он получил в матче против национальной команды Австрии (1:0). Об этом сообщает издание Le Figaro.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее Мбаппе пошутил по поводу сломанного носа.