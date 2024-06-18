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Для Мбаппе изготовят специальную маску после перелома носа

Форвард Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции после перелома носа

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который получил травму носа в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, вернулся в расположение национальной команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Мбаппе будет проходить лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшее время ему не будет сделана операция. Для него будет изготовлена маска», — указал журналист со ссылкой на заявление Федерации футбола Франции.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Встреча, которая состоялась на арене «Меркур Шпиль-Арена» в немецком Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оказался автоголом: французский нападающий Мбаппе совершил навес, а австриец Максимилиан Вёбер в попытке сыграть головой на перехвате переправил мяч в ворота. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Мбаппе пошутил по поводу сломанного носа.

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