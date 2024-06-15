Нынешнюю сборную России назвали не менее техничной, чем при Хиддинке

Знаменитый отечественный тренер Сергей Ташуев, работавший в последнее время в грозненском «Ахмате» и воронежском «Факеле» сравнил сборную России времен Гуса Хиддинка с нынешней командой, выступающей под руководством Валерия Карпина.

«Не могу сказать, какая сборная была сильнее. Сборная при Хиддинке прошла циклы: отборочные матчи, подготовительные игры, Евро-2008. Сегодняшняя национальная команда больше для просмотра. Тренерский штаб приглашает большое количество футболистов. Но Карпину и помощникам надо отдать должное, что они поставили креативный футбол и выбрали стилистику команды. Яркой и креативной игрой она похожа на команду Хиддинка», — цитирует Ташуева Legalbet.

Специалист считает, что составы образца 2008 и нынешнего годов сопоставимы по количеству техничных футболистов и отметил, что после бронзовых медалей Евро-2008 многие российские игроки перешли в топовые европейские чемпионаты. При этом Ташуев считает, за рубежом достаточно много отечественных футболистов. Особенно в нынешнем составе сборной страны тренер выделил братьев Миранчуков, Александра Головина, Далера Кузяева, Константина Тюкавина, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева.

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