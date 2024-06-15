Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сочи» подписал обладателя Кубка Чехии после вылета из РПЛ

Полузащитник Левин стал первым новичком вылетевшего из РПЛ «Сочи»

close
100%
ФК «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи», покинувший по итогам сезона-2023/24 чемпионат Российской премьер-лиги, объявил о подписании первого новичка. Им стал полузащитник Владислав Левин. Как сообщает Legalbet, «Сочи» и Левин заключили договор сроком на один сезон, но с правом продления на еще один год.

Левин в прошлом сезоне в составе тульского «Арсенала» под руководством Александра Сторожука провел 29 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. «Канониры» заняли четвертое место в чемпионате Первого дивизиона, попав в стыковые матчи за право выйти в РПЛ. В первой игре команда из Тулы на выезде переиграла со счетом 2:1 «Пари НН», но уступила 0:2 в ответной домашней встрече и осталась в Первой лиге еще на один сезон.

Левин – воспитанник московского «Динамо». Во время своей игровой карьеры он выступал в чемпионате Чехии за четыре команды: «Млада Болеслав», «Жихлаву», «Богемианс» и «Словацко». За свою карьеру он по разу выиграл Кубок Чехии и чемпионат Первой лиги России, где он первенствовал в составе «Динамо». Также на счету полузащитника три матча в РПЛ за бело-голубых. За «Арсенал» Левин сыграл в обеих стыковых встречах с «Пари НН», проведя на поле в сумме 80 минут.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами