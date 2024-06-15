«Сочи» подписал обладателя Кубка Чехии после вылета из РПЛ

Футбольный клуб «Сочи», покинувший по итогам сезона-2023/24 чемпионат Российской премьер-лиги, объявил о подписании первого новичка. Им стал полузащитник Владислав Левин. Как сообщает Legalbet, «Сочи» и Левин заключили договор сроком на один сезон, но с правом продления на еще один год.

Левин в прошлом сезоне в составе тульского «Арсенала» под руководством Александра Сторожука провел 29 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. «Канониры» заняли четвертое место в чемпионате Первого дивизиона, попав в стыковые матчи за право выйти в РПЛ. В первой игре команда из Тулы на выезде переиграла со счетом 2:1 «Пари НН», но уступила 0:2 в ответной домашней встрече и осталась в Первой лиге еще на один сезон.

Левин – воспитанник московского «Динамо». Во время своей игровой карьеры он выступал в чемпионате Чехии за четыре команды: «Млада Болеслав», «Жихлаву», «Богемианс» и «Словацко». За свою карьеру он по разу выиграл Кубок Чехии и чемпионат Первой лиги России, где он первенствовал в составе «Динамо». Также на счету полузащитника три матча в РПЛ за бело-голубых. За «Арсенал» Левин сыграл в обеих стыковых встречах с «Пари НН», проведя на поле в сумме 80 минут.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.