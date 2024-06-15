Кирьяков: Германия полностью доминировала в матче Евро с Шотландией

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил, что у сборной Шотландии не было шансов в матче Евро-2024 против Германии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«От шотландцев ждал чуть больше, чем они показали. Я понимал, в каком ключе будет проходить игра, это и увидел. Немцы для меня являются основными фаворитами турнира», — сказал Кирьяков.

Уже к перерыву немцы вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

Ранее Юрий Семин заявил, что немцы могут выиграть Евро-2024.