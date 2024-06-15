Чемпионка мира захотела попасть в шоу Плющенко

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» выразила желание принять участие в ледовых спектаклях Евгения Плющенко, который часто приглашает в свои шоу балерин.

«Я бы с удовольствием поработала как танцовщица. Мне нравится атмосфера ледовых шоу, и думаю, что мой опыт в танцах помог бы создать яркий номер.

Кстати, у меня есть опыт выступления на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Мы сделали совместный номер с приглашенным премьером Михайловского и Большого театров Иваном Васильевым.

А вот на льду я еще не выступала, так что в шоу Евгения Плющенко смогла бы продемонстрировать свои возможности зрителю», — сказала Тишова.

Чемпионка мира по танцам подчеркнула, что готова посещать большое количество тренировок, чтобы создать подходящий номер для ледового шоу. Кроме того, Тишова предположила, что ее участие в ледовом спектакле Плющенко помогло бы популяризировать танцы.

Ранее чемпионка мира восхитилась смелостью Дзюбы.