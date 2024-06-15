В «Локомотиве» сказали, что Дзюба сыграл очень положительную роль в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что нападающий Артем Дзюба очень помог клубу, передает «РБ Спорт».

«Считаю, что Артем сыграл очень положительную роль в клубе. Он очень здорово помог. Такие игроки, как Артем, нашему футболу нужны. Яркие, мощные, которые привлекают внимание к футболу и чемпионату», — сказал Нагорных.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее Дзюба выложил фото с Леонидом Слуцким из Китая.