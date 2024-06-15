Кроос установил лучшее достижение по точным передачам на Евро за 34 года

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос выполнил 99% точных передач в матче Евро-2024 против Шотландии. Начиная с 1980 года, это самый высокий показатель среди всех игроков, сделавших более 100 передач за игру на чемпионатах Европы, передает Opta в соцсети X (ранее Twitter).

Уже к перерыву немцы вели 3:0 — по мячу забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Кай Хаверц. При этом Хаверц забил свой мяч с пенальти, который был назначен за фол Райана Портеуса против Илкая Гюндогана. Портеус за это нарушение получил красную карточку.

Во второй половине встречи Никлас Фюллькруг отправил в ворота шотландцев четвертый мяч. В концовке сборная Шотландии отыграла один мяч благодаря тому, что Антонио Рюдигер поразил собственные ворота. Точку же в матче в добавленное время поставил Эмре Джан.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на поддержку сборной Португалии на Евро-2024.