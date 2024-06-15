Сафонов о переходе в «ПСЖ»: я не чувствую слишком большого давления

Российский вратарь Матвей Сафонов признался, что не чувствует давления после перехода во французский «ПСЖ», передает пресс-служба команды.

«Я не чувствую слишком большого давления. Я спокойный человек, всегда стараюсь помочь товарищам по команде. Я всегда хочу быть полезным команде», — сказал Сафонов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее переход Сафонова в «ПСЖ» назвали показателем уровня российской школы вратарей.