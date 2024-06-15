На Евро-2024 вывесили российский флаг

На матче открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии болельщики вывесили флаг России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее рекомендовал зрителям проносить на трибуны флаги только тех стран, которые участвуют в турнире. Пока неизвестно, будут ли применены какие-либо санкции в отношении болельщиков с флагом России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Сборная Германии разгромила Шотландию в стартовом матче Евро-2024 со счетом 5:1. По мячу в составе хозяев турнира забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Шотландцы смогли размочить счет благодаря голу Антонио Рюдигера. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее суперкомпьютер предсказал победу сборной Франции на Евро-2024.