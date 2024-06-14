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На Евро-2024 забит первый гол

Игрок сборной Германии Вирц стал автором первого гола Евро-2024

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Uwe Kraft/Reuters Connect

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы по футболу — 2024. Он отличился в матче открытия турнира против сборной Шотландии.

Мяч был забит на 10-й минуте встречи. Атаку начал ветеран немецкой сборной Тони Кроос, для которого этот турнир станет последним в составе команды. Комбинация завершилась ударом с линии штрафной, который точно исполнил Вирц — самый молодой игрок в составе сборной Германии.

Встреча проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Матч начался в 22:00 по московскому времени, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А выступят также сборные Швейцарии и Венгрии. В плей-офф гарантированно выходят два первых места каждой группы, а также четыре лучших из шести сборных, которые займут в своих квартетах третьи места. Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы, последний раз сделав это в 1996 году.

Ранее экс-игрок Булыкин заявил, что в Германии все ждут успеха на домашнем чемпионате Европы.

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