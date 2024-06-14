«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым

Российский вратарь Матвей Сафонов стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до 2029 года. Сам Сафонов заявил, что ждет возможности дебютировать за команду.

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», одному из крупнейших клубов с выдающейся историей и достижениями. С нетерпением жду встречи с новыми партнерами по команде, стремлюсь защищать цвета команды и вызывать у болельщиков чувство гордости. Вперед, Париж!» — сказал Сафонов.

Объявил о трансфере и бывший клуб Матвея, «Краснодар». «Быки» пожелали удачи своему воспитаннику.

«Мы гордимся тем, что Матвей Сафонов является выпускником академии ФК «Краснодар» и провел за наш клуб множество незабываемых матчей. Желаем Матвею удачи на новом этапе его футбольного пути и верим в его яркое будущее!» — сказано в сообщении.

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» был под вопросом из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей – сообщалось, что в связи с этим ему было запрещено покидать Россию. После стало известно, что он погасил задолженность, но у него возникли проблемы с оформлением рабочей визы.

Ранее тренер Кафанов заявил, что если Сафонов будет играть в «ПСЖ», то останется первым в сборной.