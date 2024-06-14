Сборную Испании назвали одной из самых слабых за всю историю

Журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега заявил, что нынешняя сборная Испании является одной из самых слабых за всю историю, и не стал называть ее фаворитом матча против Хорватии на чемпионате Европы — 2024. Слова Ортеги приводит ODDS.ru.

«Сборная Испании сейчас является одной из самых слабых команд за всю историю нашей страны. Однако в ее составе есть интересные игроки: защитники Алехандро Гримальдо и Дани Карвахаль, хавбеки Родри и Педри, нападающие Нико Уильямс и Ламин Ямал. При этом я считаю, что защита у хорватов лучше. Ожидаю трудный матч», — сказал Ортега.

Испанский журналист назвал Хорватию «настырной» сборной и подчеркнул, что она сильна характером и физическими данными.

«Фаворита здесь нет. Счет будет 2:1 или 3:1», — предположил Ортега.

Сборная Испании попала на Евро в группу B, где сыграет с Хорватией, Италией и Албанией. В первом туре испанцы встретятся с хорватами. Матч состоится 15 июня в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывшему тренеру «Спартака» предсказали провал на Евро.