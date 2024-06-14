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Сборную Испании назвали одной из самых слабых за всю историю

Журналист Ортега назвал сборную Испании одной из самых слабых в истории

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Jose Luis Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега заявил, что нынешняя сборная Испании является одной из самых слабых за всю историю, и не стал называть ее фаворитом матча против Хорватии на чемпионате Европы — 2024. Слова Ортеги приводит ODDS.ru.

«Сборная Испании сейчас является одной из самых слабых команд за всю историю нашей страны. Однако в ее составе есть интересные игроки: защитники Алехандро Гримальдо и Дани Карвахаль, хавбеки Родри и Педри, нападающие Нико Уильямс и Ламин Ямал. При этом я считаю, что защита у хорватов лучше. Ожидаю трудный матч», — сказал Ортега.

Испанский журналист назвал Хорватию «настырной» сборной и подчеркнул, что она сильна характером и физическими данными.

«Фаворита здесь нет. Счет будет 2:1 или 3:1», — предположил Ортега.

Сборная Испании попала на Евро в группу B, где сыграет с Хорватией, Италией и Албанией. В первом туре испанцы встретятся с хорватами. Матч состоится 15 июня в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени.

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