Гусеву предрекли успех в случае отъезда в НХЛ

Знаменитый отечественный хоккеист, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о желании и перспективах нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева уехать в Национальную хоккейную лигу в следующем сезоне.

«А почему нет? Никита уже был за океаном, он знаком с требованиями, поэтому, наверное, и хочет снова туда. Думаю, Гусев что-то поменял в себе, стал лучше и снова готов принять этот вызов. Что касается перспектив «Динамо» в случае ухода Гусева, то, конечно, бело-голубым будет крайне тяжело найти полноценную замену игроку такого плана и формата. Таких, как Никита, единицы», — приводит слова Терещенко Legalbet.

При этом специалист уверен, что «Динамо» сможет справиться с потерей своего лучшего игрока, так как имеет приличный состав и план Б. Так же не будет, по его мнению, отъезд Гусева потерей для Континентальной хоккейной лиги, так как в НХЛ он будет представлять Россию в целом и ее лигу.

Гусев стал лучшим бомбардиром КХЛ прошлого сезона, установив рекорд результативности лиги. 31-летний форвард за 77 матчей набрал 99 (26+73) очков. В «Динамо» сообщили, что хоккеист ждет открытия рынка свободных агентов НХЛ 1 июля.

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