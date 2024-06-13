Экс-тренер «Спартака» назвал сборную, за которую будет болеть на Евро-2024

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что будет поддерживать сборную Италии на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«На Евро-2024 буду поддерживать только Италию! Верю, что она может повторить триумф прошлого турнира», — заявил наставник.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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