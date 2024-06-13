Экс-игрок «Байера» одобрил запрет проноса фруктов на матчи ЧЕ-2024

Решение организаторов чемпионата Европы по футболу — 2024 в Германии запретить болельщикам проносить на трибуны фрукты является верным. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Думаю, да, очень правильное решение. Это больше для безопасности. Если ты хочешь перекусить, ты всегда можешь это сделать на арене. В кафе, ресторанах есть все. Да, это в два раза дороже будет, но это бизнес, ничего личного. Но безопасность превыше всего. Из ресторана тебя с бокалом пива тоже не выпустят. Болельщики больше будут есть вкусные немецкие сосиски. Лучше пусть все покупают на стадионе», — считает Булыкин.

Запрет на пронос фруктов распространяется на все матчи турнира. УЕФА постановил, что любой болельщик, у которого обнаружат фрукты, может быть отстранен от посещения игр. При этом отмечается, что запрет связан с намерением немецких властей увеличить продажи сосисок во время европейского первенства.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер Силкин заявил, что ЧЕ-2024 интересен и без сборной России.