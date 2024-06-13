Все российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024

Международная теннисная федерация (ITF) допустила всех россиян до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, окончательный список участников от России будет согласован в течение ближайшей недели.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов к нашим игрокам нет. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет никаких ограничений по формированию состава», — заявил Тарпищев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне.