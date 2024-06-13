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«Зенит» подписал первого новичка межсезонья

«Зенит» подписал контракт с Жедсоном Фернандешем до лета 2029 года

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EO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петербургский «Зенит» оформил контракт с португальским полузащитником Жедсоном Фернандешем. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабункуоглу в Twitter.

По информации источника, новичок российского клуба подписал трудовое соглашение до лета 2029 года с общей заработной платой в размере €15 млн без учета бонусов.

В минувшем сезоне Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что экс-наставник донецкого «Шахтера» возглавил «Милан».

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