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Матч-открытие Евро-2024 покажут в центре Москвы

Читателей «Чемпионата» пригласили посмотреть матч Евро-2024 на большом экране

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Shutterstock

Спортивный портал «Чемпионат», который входит в медиахолдинг Rambler&Co, пригласил любителей футбола на совместный просмотр матча-открытия Евро-2024 в самом сердце Москвы в ГУМе на Красной площади. Об этом сообщили в редакции интернет-издания.

Просмотр состоится в культурно-досуговом пространстве «BetBoom Дом Динамо» 14 июня.

Гостей ждут dj-сет от Влада Микеева, приветственные напитки, а также предматчевая студия с экспертами «Чемпионата».

Все гости могут прийти в джерси своих любимых сборных.

Начало в 20:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Адрес: Красная площадь, 3. ГУМ, 1 линия, 2 этаж. Вход на углу Красной площади и Никольской улицы через «Динамо СТОр».

В редакции уточнили, что гостям должно исполниться 18 лет.

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