В Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Германией

Власти Германии опасаются срыва матча чемпионата Европы по футболу между национальными командами Сербии и Германии, передает «Би-би-си».

Немецкие правоохранители опасаются, что 500 сербских болельщиков и 1000 английских фанатов устроят беспорядки перед игрой, которая состоится 16 июня.

На матче ограничат продажу алкоголя, а болельщиков обеих команд будут держать порознь.

Также в группе с Сербией и Англией сыграют Дания и Словения. Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее два фаната выбежали на поле в финале Лиги чемпионов в футболках «Mellstroy».