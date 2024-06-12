Биатлонист Васильев: на Играх россиянам никто не обеспечит безопасность

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил против того, чтобы российские атлеты ехали на парижскую Олимпиаду, передает РИА Новости.

«Нашим спортсменам нечего делать на Олимпийских играх в Париже. Можно было бы, наверное, принять участие в соревнованиях. Но главный аргумент против — никто не сможет обеспечить им безопасность», — сказал Васильев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Татьяна Тарасова назвала дату полноценного возвращения России на Олимпиаду.