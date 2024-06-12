Агент Вагнера одной фразой ответил, предлагал ли ЦСКА вернуться футболисту в команду

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, назвал ложью, что армейцы предлагали игроку вернуться в клуб зимой 2024 года, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это полная ложь», — сказал Феррейра.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Затем бразильский форвард поиграл в Китае, Бразилии, Франции, Турции, Казахстане и Дании. С 2024 года Вагнер Лав защищает цвета бразильского «Атлетико Гоияниенсе».

В активе 40-летнего нападающего также 20 матчей в составе сборной Бразилии.

ЦСКА в завершившемся сезоне чемпионата России занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Ранее Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав вышел на поле пьяным и сделал дубль.