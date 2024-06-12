Голкипер Нигматуллин не считает, что «Спартаку» нужен новый вратарь

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что московскому «Спартаку» не следует искать нового вратаря, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас очень много разных фамилий проецируется на «Спартак». Думаю, вратарская линия у команды укомплектована очень даже неплохо, на зависть многим другим командам», — сказал Нигматуллин.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее стало известно, в каком случае «Спартак» купит форварда.