Щербакова: в обычной жизни я могу переживать из-за мелочей

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова призналась в эфире Первого канала, что на льду ее тяжело выбить из настроя.

«В обычной жизни из-за мелочей я могу как-то переживать. Но на льду мне тяжело вспомнить хоть одну ситуацию, когда что-то выбило меня из настроя. Я вижу цель — и четко иду к ней», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее Щербакова сменила имидж.