Мбаппе хочет выиграть Евро-2024 в качестве капитана сборной Франции

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о желании выиграть чемпионат Европы 2024 года в качестве капитана сборной Франции. Его слова передает ootball on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я действительно хочу выиграть Евро. Этот турнир будет первым для меня в качестве капитана сборной, поэтому для меня это очень важно», — сказал Мбаппе.

Франция сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Французы становились чемпионами Европы в 1984 и 2000 годах. На Евро-2016 Франция дошла до финала, где проиграла в овертайме национальной команде Португалии.

Ранее дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Ирландию.