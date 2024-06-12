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Руководство «Химок» назвали больными из-за увольнения Талалаева

Тренер Овчинников: у руководителей «Химок» большая температура

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Знаменитый отечественный тренер Валерий Овчинников, работавший главным тренером нижегородского «Локомотива», прокомментировал возможную отставку Андрея Талалаева из подмосковных «Химок», которые он вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Про увольнение написал в Telegram какой-то «великий специалист». Но и опровержение от «Химок» было подозрительное, что они в отпуске людей не увольняют. А если уже будет не в отпуске? Это какой-то абсурд! Они уже один раз так поступили с Талалаевым. Они со всеми так, поэтому удивляться здесь нечему. Головная боль там у многих руководителей и лечению она не поддается», — приводит слова Овчинникова Legalbet.

Специалист отметил, что у руководителей подмосковного клуба «температура выше средней по больнице». Тренер пожелал коллеге Талалаеву спокойной работы, отметив качество собранной им командой в «Химках», а также сложность выполненной наставником красно-черных задачи по возвращению клуба в Российскую премьер-лигу.

Овчинников считает, что движения вокруг Талалаева начались из-за того, что кому-то хочется попасть в клуб для доступа к управлению командой и финансовым потокам.

«Химки» заняли первое место в Первой лиге в прошлом сезоне, набрав 66 очков и опередив лидировавшее до финишной прямой махачкалинское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Матвею Сафонову не снимали запрет на выезд из России.

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