В МОК назвали кампанией по дезинформации рекламу Игр с флагом России

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на фото с рекламой Олимпиады в Париже с российским флагом, назвав этот снимок частью кампании по дезинформации, передает ТАСС.

«Похоже, что это часть дезинформационной кампании против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», — сказали в МОК.

Ранее появилось фото из пригорода Парижа Сен-Дени, на котором изображен рекламный плакат Олимпиады с легкоатлеткой Еленой Исинбаевой и российским флагом. Фотографию опубликовал Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК объяснил, как во Франции оказался плакат с Исинбаевой.