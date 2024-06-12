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Бывший игрок «Динамо» оценил предстоящие игры со «Спартаком» в Кубке России

Экс-футболист Тетрадзе: надо больше матчей между «Динамо» и «Спартаком»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе высказался о жеребьевке Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25, отметив очередное противостояние динамовцев со «Спартаком» в столичном дерби на групповом этапе.

«Не хочу обсуждать, кто в какой корзине оказался. Ничего страшного. Если жеребьевка так прошла, значит, придется играть. Неправильно вмешиваться в процесс, там есть профессионалы, а мы не компетентны в этом вопросе. Будет намного интереснее, что «Спартак» снова встретится с московским «Динамо», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Специалист считает, что чем больше будет принципиальных противостояний в российском футболе, там выше интерес болельщиков как к чемпионату, так и к Кубку России. Тетрадзе считает, что такие матчи привлекают куда больше внимания, нежели игры того же «Спартака» с любительскими командами.

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России стартует 31 июля. В группе А «Динамо» и «Спартак» сойдутся также с самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

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