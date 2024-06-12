Легкоатлет Шубенков о нейтральном статусе: хрен без соли доедать ради высокой идеи?

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью Sports заявил, что в текущей обстановке невозможно выступить на Олимпийских играх даже в нейтральном статусе.

По его словам, даже в случае его получения после окончания Игр спортсмену предстоит решить множество проблем.

«В нейтральном статусе много нюансов. Читал про пятиборку Ульяну Баташову, которая сказала, что будет отбираться – и ее сразу сняли со всех ставок и всего лишили. Доедать хрен без соли ради высокой идеи? Мы только что обсудили, что не такая уж она и высокая. Я получу много сложностей в прикладном плане и мне потом в этой стране жить», — заявил Шубенков.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Сергей Шубенков заявил, что МОК ведет себя лицемерно по отношению к России.